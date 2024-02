Opvallende livery voor nieuwe Sauber F1-auto

Sauber heeft deze winter een gedaanteverwisseling ondergaan. Er is afscheid genomen van titelsponsor Alfa Romeo en door een deal met online casino Stake gaat het team tot en met 2025 door het leven als Stake F1 Team, alvorens de renstal het fabrieksteam van Audi wordt. Bij de nieuwe identiteit hoort ook een gloednieuwe livery en die is ronduit opvallend te noemen. Het rood van Alfa Romeo keert in 2024 niet terug bij het team, maar de ongeverfde delen van koolstofvezel zijn wel gebleven op de bolide die als C44 door het leven gaat. Nieuw op de kleurstelling van Zhou Guanyu en Valtteri Bottas is de felgroene kleur, die speciaal ontwikkeld is door partner BASF.

Daar waar de nieuwe livery het meest in het oog springt, heeft Sauber meteen ook de nieuwe auto voor het aankomende F1-seizoen gepresenteerd. Die draagt de naam C44 en is de eerste die met input van nieuwe technisch directeur James Key is ontwikkeld. Hoewel hij pas in september bij het team kwam…