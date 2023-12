Opvallend patroon wijst op spectaculaire stijging: Cardano op rand van 6.000% koersexplosie

Crypto-analist Tyler Strejilevich heeft een opvallende analyse gedeeld over de koers van Cardano (ADA), waarbij hij een indrukwekkende prijsstijging van mogelijk 6.000% voorspelt. Deze voorspelling komt na een reeds indrukwekkende prestatie van deze populaire altcoin in recente maanden.

Afgelopen week alleen al zag Cardano een waardestijging van 50%, aangewakkerd door groeiend marktoptimisme, mede door speculaties over de mogelijke lancering van een Bitcoin (BTC) Spot exchange-traded fund (ETF).

Cardano heeft een opmerkelijke week achter de rug. Slechts een week geleden was de munt ongeveer $0,39 waard, maar wist kortgeleden een piek van boven de $0,62 te bereiken. Momenteel is er een lichte afkoeling in de markt, met de ADA koers rond de $0,59.

Cardano‚Äôs rally, net als die van vele andere altcoins, lijkt voornamelijk gedreven te zijn door het positieve marktsentiment rond de verwachte lancering van een nieuw Spot ETF. Beleggers zijn hoopvol dat dit fonds…