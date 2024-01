Optimix: ‘Redelijk optimistisch over beursjaar 2024 maar let op inflatierisico’

Lukt het de centrale banken de doelinflatie van 2% in 2024 te bereiken en zal dat voldoende zijn om de rente te verlagen? Weliswaar lijkt de inflatie onder controle, maar toch zijn er volgens de vermogensbeheerders van Optimix meer opwaartse dan neerwaartse risico’s. Zo kwam het meest recente inflatiecijfer in de eurozone al weer iets hoger uit (+2,9%).

Desalniettemin is men redelijk optimistisch over de groeivooruitzichten voor beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt een gezonde winstgroei (10% voor de wereldaandelenindex) verwacht en waarderingen zijn, zeker in Europa en de opkomende markten, niet hoog.

Binnen de aandelenbeleggingen heeft Optimix accenten op enkele lange termijn beleggingsthema’s, zoals grondstoffen, duurzame energie, small caps en opkomende markten gelegd.

Grondstoffen

De reeds aangekondigde overheidsinvesteringen op het gebied van verduurzaming zullen de komende jaren uitgegeven worden. Een belangrijke sector die zal profiteren van de investeringen in de…