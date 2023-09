Optimix houdt vast aan opkomende markten

Optimix houdt ondanks economische tegenslagen vast aan beleggingen in opkomende markten en China

China lijkt qua actuele economische ontwikkeling momenteel wel het spiegelbeeld van de Verenigde Staten en de eurozone. Deflatie, oplopende werkloosheid, dalende rentestanden en aanhoudende problemen in de vastgoedsector beheersen daar het nieuws en de agenda’s van beleidsmakers. Het beleggerssentiment ten aanzien van China is niet om over naar huis te schrijven. Veel beleggers stapten uit Chinese aandelen in augustus. De Chinese beursgraadmeter CSI 300 daalde afgelopen maand met 6,3% en staat dit jaar op -8%. De misère in China zorgde voor een bedrukte maand op de wereldwijde financiële markten. Desondanks zien de vermogensbeheerders van Optimix beleggingskansen in opkomende markten én China. Zij blijven daarom vasthouden aan hun huidige beleggingen in opkomende markten.

Wat merken wij van de Chinese groeivertraging?

Vroeger werd gezegd dat als Duitsland niest, Nederland verkouden…