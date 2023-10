Optimix: ‘Eindejaarsrally’ – CashCow.nl

Optimix sluit een eindejaarsrally niet uit maar is behoudend over volgend jaar.

Het besef dat de rente voor langere tijd op het huidige niveau kan blijven, daalde de afgelopen maanden in bij beleggers. Centrale bankiers hintten erop dat zij de rente voorlopig niet verlagen en verdere verhogingen niet uitsluiten. De reden voor deze ‘havikachtige’ toon is dat de inflatie weliswaar daalt, maar nog steeds boven de gewenste 2% zit. Een restrictief monetair beleid zal bedrijven met vertraging raken. Een behoudend ingerichte beleggingsportefeuille voor volgend jaar lijkt de vermogensbeheerders van Optimix dan ook passend. Dit neemt niet weg dat Optimix nauwlettend in de gaten houdt of er toch nog een eindejaarsrally in het verschiet ligt die uitnodigt om de aandelenweging tijdelijk te verhogen.

De gestegen olieprijs maakt centrale bankiers en beleggers beducht voor het weer oplopen van de inflatie. Ondanks het feit dat de westerse economieën steeds minder olie-intensief zijn, is de…