Optimisme voor Amerikaanse aandelen blijft

Vermogensbeheerder BlackRock verwacht dat het optimisme ten aanzien van Amerikaanse aandelen aanhoudt en is ‘overweight’ op de Amerikaanse aandelenmarkt.

Maar de vermogensbeheerder blijft op haar hoede omdat zij verwacht dat de inflatie vanaf volgend jaar weer stijgt en structureel hoger zal zijn dan voor de pandemie het geval was, zo schrijft het BlackRock Investment Institute (BII) in het wekelijke commentaar.

Hoe de inflatie zich precies ontwikkelt is nog onduidelijk en dat is onder andere terug te zien in de rendementen van individuele S&P 500 aandelen, die momenteel positief afwijken van hun gemiddelde dan tussen 2010 en 2019. BlackRock neemt dat vooral waar bij specifieke Amerikaanse aandelen en dan in naar aandelen die gelieerd zijn aan het AI-thema. De beleggingsstrategen van het BII verwachten dat het positieve sentiment in de markt aanhoudt nu de Federal Reserve zich opmaakt om de rente te verlagen…