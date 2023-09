Optimisme beleggers loopt licht terug (Saxo)

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand weer wat afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling onder honderden zelf beleggende klanten van Saxo.

Het vertrouwen van beleggers in de financiƫle markten daalde gedurende de maand augustus van 2,4 naar 2,1 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor was er nog een sterke stijging te zien: van 1,1 naar 2,4. Beleggers zijn dus weer wat terughoudender geworden.

Over de AEX zijn beleggers juist iets optimistischer geworden. Zij verwachten gemiddeld een groei van 1,3% in de komende maand. Dat was de afgelopen maand nog 1,1%. Ook de vooruitzichten voor de S&P 500 zijn wat positiever geworden: van 1,0% naar 1,2%.

Adyen valt van voetstuk

Op het verkooplijstje van de hoofdfondsen prijkt Adyen (van 4,1% naar 16,8%) bovenaan. Het fintechbedrijf publiceerde halverwege augustus tegenvallende winstcijfers en kreeg toen een koersdreun op de beurs. Shell (10,3%) bekleedt de tweede plek, gevolgd door Prosus (8,7%). Vorige maand…