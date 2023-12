Optimaliseer je werkzaamheden met deze 5 AI-tools

De technologie staat niet stil, en het wordt dus hoog tijd dat we Artificial Intelligence omarmen. Laten we eens samen verkennen hoe deze vijf superhandige AI-tools jouw ondersteunende taken kunnen verbeteren en vereenvoudigen.

#1 slimmer notulen uitwerken

Fireflies is een platform waarmee je automatisch je notulen kunt laten maken. Het programma maakt gebruik van spraakherkenningstechnologie om gesprekken, vergaderingen en telefoongesprekken automatisch om te zetten in geschreven tekst. Wat is er nog meer bijzonder aan Fireflies? De app legt niet alleen de gesprekken vast, maar kan ook de acties en belangrijke punten voor je identificeren, waardoor je snel een actielijst hebt gemaakt.

#2 Sneller je teksten verbeteren

Ginger kan je gratis toevoegen aan Crome (als extensie) en kan je helpen met het corrigeren van je teksten en het verbeteren van je schrijfstijl. Het omvat niet alleen grammaticacontrole maar ook de functie herformulering van zinnen wat ook erg handig kan…