Optietips I Expiratie december komt snel dichtbij

Oud-collega Hildo Laman heeft de laatste jaren vele optietips gedeeld met onze abonnees. Een groot deel van deze tips staat nog altijd open.

Laman hanteerde een duidelijke strategie. Het resultaat daarvan in de praktijk was dat ongeveer twee derde van de optietips in de min eindigde, en niet zelden was de min erg groot, vaak zelfs 100%. Daartegenover stonden tips die vaak vele honderden procenten rendement opleverden, hier en daar zelfs weleens meer dan 1000%. Per saldo compenseerden die grote winsten de verliezen en bleef er voldoende over om onder aan de streep een positief rendement te behalen.

Met de expiratie van de maand december in aantocht hebben we besloten om op twee posities winst te nemen.