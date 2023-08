Opslaan in Google Drive met deze Chrome-extensie

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Soms wil je snel notities of onlinepagina’s opslaan, maar kopiëren en opslaan duurt vaak lang… Niet met de browserextensie Opslaan in Google Drive voor Chrome.

STAP 1 / Open Google Play Store

Om de Chrome Web Store te vinden (waar je extensies kan downloaden), kan je rechtsboven in Chrome op het puzzelstukje drukken en vervolgens op Extensies beheren. Daarna kom je in een scherm terecht waar je links op het menu met de drie streepjes kan klikken en onderaan de link naar de Chrome Web Store opent. Het is ook gewoon mogelijk om in de adresbalk aan de bovenkant van Chrome te zoeken naar ‘Chrome Web Store’ of chrome.google.com/webstore/ in te tikken. Dan kom je op dezelfde pagina terecht.

Open de Chrome Play Store.

STAP 2 / Opslaan in Google Drive zoeken

Als je eenmaal de Google Play Store of de…