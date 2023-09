Oprichter van de Turkse mislukte crypto-exchange Thodex veroordeeld tot 11.196 jaar gevangenisstraf

In een nieuwe juridische ontwikkeling is de oprichter van Thodex, de cryptocurrency-exchange die in Turkije spectaculair ten onder ging, veroordeeld tot een ongekend lange gevangenisstraf van maar liefst 11.196 jaar.

Deze uitspraak werd op donderdag uitgesproken door een Turkse rechtbank, nadat de oprichter schuldig was bevonden aan diverse misdrijven, met fraude als voornaamste aanklacht.

Veroordeeld voor ernstige fraude

Een rechtbank in Istanbul heeft Faruk Fatih Ozer, de voormalige exploitant van de crypto-exchange die in 2021 instortte, samen met zijn 2 broers en zussen veroordeeld tot vergelijkbare gevangenisstraffen voor uiteenlopende misdaden, waaronder ernstige fraude, het witwassen van geld en het aansturen van een criminele organisatie. Dit werd gemeld door Bloomberg.

Ozer verdween van de radar toen Thodex, ooit een van de grootste…