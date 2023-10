Oprichter van Cardano Weerlegt Schaalbaarheidsproblemen van Hydra

Charles Hoskinson, de oprichter van het Cardano (ADA) netwerk, heeft in een YouTube-video uitleg gegeven over de layer 2 schaalbaarheidsoplossing genaamd Hydra. Hoewel de Cardano-gemeenschap zich zorgen maakt over de schaalbaarheid van het platform, stelt Hoskinson dat deze zorgen ongegrond zijn.

Wat is Hydra?

Hydra is ontwikkeld om de transactiesnelheid van Cardano te verbeteren en de kosten te verlagen. Het eerste protocol van Hydra, genaamd Hydra Head, dient als fundament voor meer geavanceerde systemen die gebruik maken van isomorfe, multi-party state-kanalen.

Dankzij deze isomorfe techniek hebben transacties in een Hydra Head dezelfde capaciteiten als die op de hoofdketen van Cardano. Met de hulp van actieve online deelnemers worden Hydra Heads opgezet en verrijkt met nog niet gebruikte transactie-outputs van de hoofdketen. Hierdoor verbetert de…