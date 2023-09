Oppassen met Alfen – CashCow.nl

Het aandeel Alfen NV (ALFEN) ontwikkelde zich negatief en daalde 4,5% naar een slot van 43,24 euro.

Het aandeel is hiermee voor de zevende dag op een rij gedaald. De afgelopen maand is het aandeel 29,5% gedaald en de afgelopen 12 maanden zelfs met 63,7%. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.

De koers lijkt erg ver te zijn doorgeschoten. Het begeeft zich in een gevaarlijke charttechnische zone. In feite staat de koers op weekbasis al beneden de steun van 47 euro, waardoor het technische niveau van 10 euro lonkt.

