Opnieuw doodsbedreiging voor Dennis Schouten

Dennis Schouten, de 27-jarige presentator en oprichter van het platform RoddelPraat, heeft opnieuw een doodsbedreiging gekregen via zijn Instagram.

Einde van leven

‘Een lieve bedreiging’, schrijft Dennis op zijn Instagram Stories. We zien een een screenshot van het bericht waarin hij bedreigt wordt. ‘Ik vermoed dat als u doorgaat met deze akelige video’s dat dit het einde van uw leven wordt”, begint het bericht. ‘U loopt een intens risico dat u en uw familie iets overkomt’, schrijft de bedreiger. Volgens hem is Dennis zijn eigen graf aan het graven voor hem en zijn familie en denkt hij dat Schouten dit helemaal niet realiseert.

Geen milde uitspraken

‘Er hoeft maar één ‘slachtoffer’ uit uw programma bijvoorbeeld maar €2000 aan een Rotterdammer of Amsterdammer te betalen en uw vredige leven of dat van uw familie is ten einde’, gaat de bedreiger verder. ‘Ik heb het idee dat u de levensgevaarlijke mentaliteit van de Nederlandse…