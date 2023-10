Opkomst van JPM Coin: Een Nieuwe Speler in de Financiële Wereld

De digitale token van JPMorgan Chase, JPM Coin, is snel populair aan het worden in de financiële sector. Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments bij de bank, deelde enkele recente ontwikkelingen en heeft gemeld dat JPM Coin momenteel dagelijks transacties ter waarde van $1 miljard verwerkt.

De kracht van JPM Coin

JPM Coin is een live blockchaintoepassing van een vooraanstaande bank. Het stelt grote zakelijke klanten in staat om zowel dollar- als eurobetalingen uit te voeren via een privaat blockchainnetwerk.

Hoewel het dagelijkse transactievolume van $1 miljard indrukwekkend is, vertegenwoordigt dit slechts een fractie van de dagelijkse transacties ter waarde van 10 biljoen dollar die de bank verwerkt.

Uitbreiding en innovatie

Georgakopoulos verklaarde: “Hoewel JPM Coin momenteel voornamelijk wordt verhandeld in Amerikaanse dollars, zijn we van plan om de markt verder uit te…