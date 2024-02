Opkomende landen | De andere Magnificent Seven

Media en vakbladen hadden de afgelopen tijd hun mond vol van de best presterende Amerikaanse aandelen van het afgelopen jaar en een beetje verder terug in de tijd. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, zoals u weet, maar toch wordt vaak de suggestie gewekt dat de zeven techtoppers ook tot de meest veelbelovende Amerikaanse aandelen voor de komende jaren behoren. Dat valt nog maar te bezien, zeker gezien de torenhoge waardering van sommige van die bedrijven op Wall Street.

Binnen het scala aan opkomende markten kan ik ook een lijstje maken met de best presterende aandelen van de afgelopen periode of een lijstje van zeven veelbelovende bedrijven in de opkomende wereld. Maar daar zit u vast…