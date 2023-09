Ophef over bijlmerboek vol s*ksverhalen: ‘Niks mis met zwarte mannen n**ken!’

Op social media windt men zich flink op over de debuutroman Mimosa van Mette Maria van Dijk. Het boek van de 23-jarige schrijfster dat net is uitgekomen gaat over een personage dat haar ouders vraagt om een appartement te kopen in de Bijlmer waar ze graag ‘met gangsters naar bed gaat’. In de reacties ontstaat er flinke ophef wegens de onnodige ‘stigmatisering’.

Talloze mensen zijn van mening dat dit verhaal nooit gepubliceerd had mogen worden. Dit omdat de inhoud van racistische aard zou zijn en boordevol negatieve stigma’s zou zitten. Op de achterkant van het boek is namelijk te lezen: ‘Maria is student aan een kunstacademie. Omdat ze graag met gangsters naar bed gaat, vraagt ze haar ouders een appartement voor haar te kopen in de Bijlmer, in Amsterdam.’

‘Achterstandswijk met gangsters’

Radio DJ Vonneke Bonneke schrijft: “Ufff wanneer gaan jullie eens een x stoppen met Bijlmer af te schilderen als een achterstandswijk met gangsters die alleen…