Opgeleefde De Jong jaagt verder op topscorerstitel tegen Almere City – Voetbal International

ADVERTORIAL – De Klassieker staat zondag op het programma maar ook zaterdag komt er een met PSV een topclub in actie. De Eindhovenaren nemen het in Almere op tegen Almere City. Blik vooruit en speel mee met Unibet ! In deze preview speciaal aandacht voor Luuk de Jong.

Afgelopen seizoen verliep niet hoe De Jong zijn terugkeer bij PSV had voorgesteld, maar dit seizoen is alles anders. De spits lijkt herboren en dat komt mede door de volledige voorbereiding die hij heeft meegedraaid, maar ook de intrede van Peter Bosz helpt hem in zijn kracht te komen. PSV speelt een stuk hoger en daar profiteert De Jong van, die naast het felle druk zetten ook veel in de zestien kan opduiken.

De laatste twee wedstrijden in de Eredivisie waren ook fijn voor De Jong. De aanvoerder van PSV kwam tegen RKC Waalwijk één keer tot scoren en gaf twee assists en twee weken later in de thuiswedstrijd tegen NEC was het twee keer raak. De Jong maakte ook de eerste in het duel tegen de Nijmegenaren.