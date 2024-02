Openingswinst AEX verdampt na sterke banencijfers VS

Even leek het all-time high van 829,66 punten (intraday) voor de AEX-index binnen handbereik, maar dat doel dreef steeds verder weg nadat in de VS zeer sterke banencijfers bekend werden gemaakt. Onder de streep rest een mager winstje van 0,1%.

Het zag er vanmorgen veelbelovend uit. De belangrijkste indices op Wall Street waren gisteravond met vette winsten de dag uit gegaan en daar kwamen later nog sterke cijfers van Meta en Amazon bovenop. Maar een veel beter dan verwacht Amerikaans arbeidsmarktrapport zorgde ervoor dat het feestje abrupt werd beëindigd.

Het US Bureau of Labor Statistics maakte bekend dat er in januari 353.000 banen bij waren gekomen, terwijl economen hadden gerekend op een toename van 170.000 banen. De werkloosheid bleef gelijk op 3,7%, terwijl erop was gerekend dat dit cijfer zou oplopen naar 3,8%. De lonen stegen juist een stuk harder dan verwacht: met 0,6% op maandbasis in plaats van de consensustaxatie van 0,3%.

Goed nieuws, zou je zeggen, maar in dit…