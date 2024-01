Openbaar Ministerie gaat in op mogelijke aanhouding

bevindt zich momenteel in Dubai, waar hij zijn 32e verjaardag viert, zo is te zien op zijn Instagram-pagina. De veroordeelde voetballer kan omdat hij in Rusland speelt niet aangehouden worden, maar in Dubai wel, wegens het uitleveringsverdrag dat Nederland heeft met de Verenigde Arabische Emiraten.

Het Openbaar Ministerie laat tegenover NH Nieuws weten dat het op de hoogte is van de aanwezigheid van Promes in Dubai. Het OM laat niet weten of een aanhouding op korte termijn gaat plaatsvinden. “Verder zeggen we hier momenteel niets over”, sprak een woordvoerder.



Promes werd in juni 2023 veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest in 2020. De voetballer en zijn neef kregen ruzie over een gestolen ketting, waarna Promes zijn neef in het been stak. De 32-jarige buitenspeler is daarnaast verdacht van grootscheepse cocaïnesmokkel.

