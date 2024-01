Openbaar Ministerie brengt details over slachtpartij Richard K. naar buiten

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 50-jarige man uit Klazienaveen die dinsdag werd aangehouden na een geweldsincident in Weiteveen van twee moorden. Een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man kwamen om het leven. Volgens het OM is er excessief geweld gebruikt en gebruikte de dader meerdere wapens. Hij zou hebben gehandeld met voorbedachten rade, aldus het OM.

Observatie

Het incident, waarbij ook werd geschoten, was op dinsdagochtend op de Bargerweg in het Drentse dorp. De slachtoffers werden gevonden in een auto en in de buurt van een woning. De verdachte werd kort na het incident aangehouden. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten dat de man twee weken langer in de cel blijft. Ook wordt hij voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Korte afstand

Volgens het OM is de vrouw van korte afstand doodgeschoten. De man is op meerdere manieren letsel toegebracht. “Hij is beschoten,…