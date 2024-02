OpenAI’s Nieuwste Baanbrekende Project: Autonome Assistentsystemen

Kunstmatige intelligentie zou het tijdperk van traditionele ‘slimme assistenten’ zoals we die kennen kunnen afsluiten. OpenAI werkt aan een autonoom assistent-systeem dat taken kan uitvoeren door de controle over het apparaat van de gebruiker over te nemen, volgens bronnen van The Information.

Van generatieve AI tot autonome actie

Generatieve AI-systemen zoals ChatGPT en Google’s Gemini zijn ontworpen om verschillende vormen van media te genereren, waaronder tekst, afbeeldingen, audio en video.

Om deze modellen daadwerkelijk acties te laten uitvoeren, zoals het aansturen van een robot, moeten ontwikkelaars ze vaak integreren met externe toepassingen die de output van de AI aanpassen en omzetten naar programmeerbare uitvoerbare taken.

De technologie die ten grondslag ligt aan de meeste slimme assistenten en vergelijkbare systemen is niet zo geavanceerd als die onder de motorkap van ChatGPT, Gemini of zelfs de generatieve en fundamentele AI-producten van…