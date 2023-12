open AI-modellen vrijgesteld van EU-wetgeving

Leestijd: < 1 minuut

De aanstaande wetgeving van de Europese Unie voor de regulering van kunstmatige intelligentie bevat mogelijk uitzonderingen voor AI-modellen die voor iedereen beschikbaar zijn. In een gelekt concept voor een compromisvoorstel staat een uitzonderingspositie voor zogeheten opensourcemodellen voor AI, meldt persbureau Reuters.

‘Open source’ staat voor bijvoorbeeld software waarvan de broncode niet is afgeschermd. Door die kennis met de wereld te delen kunnen onderzoekers of andere bedrijven het verder ontwikkelen en fouten wegwerken.

Vrij verkrijgbare modellen achter kunstmatige intelligentie zouden in principe niet onder nieuwe EU-wetgeving voor AI moeten vallen, staat in het voorlopige voorstel waar Reuters over bericht. Alleen als die modellen zeer grote risico’s met zich meebrengen of gebruikt worden voor doeleinden die nu al illegaal zijn, zouden ook deze gratis AI-modellen onder nieuwe wetgeving moeten vallen.

Flinke lobby

EU-lidstaten…