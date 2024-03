OPEC+ verlengt productieverlagingen tot halverwege het jaar

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ zal de huidige vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten olie per dag doorzetten in het tweede kwartaal. Dit zei het officiële persbureau van Saoedi-Arabië zondag.

Deze stap van het oliekartel aangevuld met enkele partners waaronder Rusland, werd algemeen verwacht en geeft aan dat de producenten geen haast hebben om het verloren volume op de markt te herstellen, te midden van de onzekerheid over de vooruitzichten voor de vraag, aldus analisten.

Onder verwijzing naar een bron van het Ministerie van Energie zei het Saoedische persbureau dat Saoedi-Arabië zijn vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag, die in juli 2023 werd ingevoerd, zal worden verlengd tot het einde van het tweede kwartaal. Deze verlaging van 1 miljoen vaten per dag komt bovenop de eerder door Saoedi-Arabië aangekondigde verlaging van 500.000 vaten per dag, die tot eind dit jaar loopt.

Wat er na het tweede kwartaal gebeurt, is erg onzeker…