Opdrachten uitvoeren in iOS met If this, then that

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Met de iOS-app Opdrachten kun je jouw iPhone of iPad opdrachten laten uitvoeren: een effectieve manier om jouw slimme huis nog slimmer te maken. Dit wordt ook wel If This Then That genoemd (IFTTT): als je dit doet, dan gebeurt er dat. Zo kun je de slimme lampen in je woning automatisch aan laten gaan zodra je thuiskomt van je werk of je kunt instellen dat jouw slimme thermostaat het huis alvast opwarmt als je jouw werk verlaat. Ook kan Siri de weersverwachting en het laatste nieuws oplezen zodra je de wekker ‘s ochtends uitzet. Niets is te gek. Je moet het simpelweg zelf even instellen.

Stap 1 / Open de Opdrachten-app

Sinds iOS 13 wordt de Opdrachten-app automatisch op jouw toestel geïnstalleerd. Indien je de app hebt verwijderd, is deze via de App Store gratis terug te zetten. Je hebt wel een iPhone 6s of nieuwer…