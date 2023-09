Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma had affaire met man die elke week naast haar zat

De beeldschone Welmoed Sijtsma, een van de stralende gezichten van de Nederlandse televisie, bevindt zich nu in het oog van een storm dankzij opvallende speculaties van influencer Yvonne Coldeweijer…

Welmoed Sijtsma had affaire met Sander Schimmelpenninck

Influencer en juicekoningin Yvonne Coldeweijer heeft een schokkende onthulling gedaan over de beeldschone Welmoed Sijtsma. Welmoed Sijtsma is natuurlijk een van de mooiste verschijningen op de Nederlandse televisie. Dat de presentatrice van het actualiteitenprogramma een scheve schaats zou rijden, hadden we echter niet achter haar gezocht. Gisteren was Yvonne Coldeweijer echter lekker bezig op haar Instagram en heeft ze meerdere schokkende onthullingen gedaan. Op haar Instagramstories liet ze aan haar volgers weten dat Welmoed een affaire heeft gehad met presentator Sander Schimmelpenninck, die ooit haar duo-presentator was bij Op1. De knappe dertiger had in deze tijd een relatie met Erik Egberts, de sportpresentator….