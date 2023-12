‘Op twee spelers mogen na alle Mislintat-aankopen weg’

Ajax gaat in de komende zomer complete uitverkoop houden bij de A-selectie. Door de regelgeving wordt het moeilijk om heel veel spelers in de komende winter te verkopen, maar in de zomerwindow willen de Amsterdammers schoon schip maken. Slechts twee aankopen van Sven Mislintat mogen blijven in de Johan Cruijff Arena.

“Alle aankopen van Mislintat mogen weg in de komende zomer”, meldde Verweij in de Kick-Offpodcast. “Behalve Branco van den Boomen en Diant Ramaj. Die kunnen blijven, maar verder mag iedereen weg, tegen elk aannameljik bod. Ja, ook Josip Sutalo zou wegmogen. Voor hem was al belangstelling uit Italië, maar dát is hem ook niet.”



Jakov Medic, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Gastón Ávila, Borna Sosa en Sivert Mannsverk speelden al wedstrijden voor hun vorige werkgever én Ajax, waardoor zij geen minuten meer mogen maken voor andere clubs vanwege de regelgeving van de UEFA. Dat maakt een…