Op je werk heb je doorgaans aan vrouwen meer dan aan mannen

Deze stelling baseer ik niet alleen op mijn eigen ervaring als werkgever, maar het blijkt inmiddels uit heel wat wetenschappelijk onderzoek. Voor de goede orde: dat geldt in algemene zin, want er zijn heel wat uitzonderingen die deze regel bevestigen.

Dat meisjes het gemiddeld beter doen dan jongens begint al op jonge leeftijd, want meisjes hebben sneller in de gaten hoe het concept ‘leren’ werkt. Ze begrijpen al op school hun taken eerder en organiseren hun werk daardoor beter. Dat zet zich later door in hun beroepsleven, laten andere onderzoeken zien. Ze werken harder en zijn productiever: zo krijgen ze vergeleken met mannen ruim 10 procent meer werk toegeschoven, maar produceren in dezelfde tijd desondanks meer. Daarnaast gaan ze beter met hun collega’s om en lossen ze problemen en ruzies sneller op. Ze worden op elk niveau van de organisatie (en op bijna alle gebieden) als effectiever gewaardeerd dan hun mannelijke collega’s, ook door hun mannelijke leidinggevenden.

En…