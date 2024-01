‘Op het veld lijkt hij zo rustig’

De Feyenoord-fans zijn verrast door beelden die de Rotterdamse club gister (donderdag) de wereld in slingerde. Op de officiële Instagram-pagina van Feyenoord is te zien hoe de selectie op Marbella een quiz aan het spelen is. Na enkele seconden komt in beeld, die het klaarblijkelijk niet eens lijkt te zijn met een beslissing van de spelleiders.

De middenvelder schiet in eerste instantie uit zijn slof, waarna hij zijn antwoordbordje op de tafel smijt. Dit resulteert tot lachende gezichten bij zijn ploeggenoten. Al snel lijkt Wieffer zich neer te leggen bij de gang van zaken. Feyenoord-fans kunnen online lachen om het fanatieke gedrag van de middenvelder.