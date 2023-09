Op dit miljoenenpand hebben de Meilandjes hun oog laten vallen. Zie beelden.

ZIE HIER DE BEELDEN VAN DIT PRACHTIGE PAND

De Meilandjes zouden alweer op huizenjacht zijn en zouden volgens hardnekkige geruchten hun oog hebben laaten vallen op een pand van zeven miljoen euro. Bekendeburen ontdekte om welk pand het gaat in Noordwijk.

PRIJS DROOMPAND MEILANDJES

Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning in Noordwijk- Binnen. Een schitterend Rijksmonument wat ook nog eens stevig is gerestaureerd. De vraagprijs inmiddels gedaald naar 7.250.000 euro.

INDELING PAND MEILANDJES

En eerlijk is eerlijk; dit is echt een pand dat past bij de Meilandjes. De woonoppervlakte bedraagt maar liefst 690 vierkante meter. Het aantal kamers is 14, waaronder 7 slaap- zes badkamers.

Dit alles verdeelt over drie woonlagen en een kelder. Buiten een waanziniig luxe keuken met alles erop en eraan, beschikt het pand over o.a. een buitenkeuken met pizza oven, een zwembad, een gym en een wijn wijn wijn kelder.

En logisch dat Maxime zich hier ook ziet wonen. Kijk zelf maar…