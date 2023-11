Op deze prijs is zojuist op de veiling het huis van Mohamed Ihattaren verkocht. Zie fotos en bewijsstuk !

ZIE HIER DE PRIJS DIE HET OP DE VEILING HEEFT OPGEBRACHT

Vandaag is het huis geveild van voetballer Mohamed Ihattaren. Op zijn huis waren door twee partijen executoriaal beslag gelegd voor in totaal 5000 euro. Blijkbaar weigerde hij de schuld te voldoen en toen zat er niets anders op het huis te veilen en van de opbrengst de schuldeisers te kunnen betalen.

VERLIES MOHAMED IHATTAREB

De veiling is qua prijs op een drama uitgelopen. Het huis is afgemijnd op een prijs van 740.000 euro. Dat is te zien in het document. Zelf kocht de voetballer het huis voor 952.000 euro. Hij heeft nog wel geprobeerd zijn optrekje te verkopen maar dat is niet gelukt.

Het verlies is nu dus uitgekomen op 212.000 euro en dat terwijl de schuld maar om 5000 euro ging. Droevig natuurlijk. Nu zal Mohamed er niet van wakker liggen, want op zijn bankrekening staan vrijwel zeker een aantal miljoenen euro’s