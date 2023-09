Op déze datum verschijnt André Hazes: The Next Chapter

André Hazes komt opnieuw met een documentaire op Videoland. We hoeven gelukkig niet lang meer te wachten, want je kunt hem al heel erg snel bekijken.

André Hazes documentaire

In de eerste documentaire van André, André Hazes: Crossroads, hebben we kunnen zien hoe André terugblikte op zijn verslaving. Hoe hij hiermee omging en hoe dit hem, en de mensen om zich heen, langzaam kapot maakte.

Inmiddels is André al twee jaar clean en is heel Nederland benieuwd hoe het nu met hem gaat. Hoe vult hij zijn leven nu in? Dat kunnen we zien in het volgende seizoen van zijn docuserie!

André Hazes: The Next Chapter

André Hazes komt met een vervolg op zijn eerste documentaire. “Nadat ik André volgde tijdens zijn struggle met verslavingen was naar mijn gevoel het verhaal nog niet verteld. Afkicken is één, maar het volhouden en je leven opnieuw vormgeven is een ander verhaal”, vertelde documentairemaakster Cheeru Mampaey. “André gaf me opnieuw de kans hem een jaar van heel dichtbij te…