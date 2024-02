Oosting laat zich door Kraay verleiden en maakt belangrijkste doelwit FC Twente bekend

FC Twente wil halen als opvolger van Manfred Ugalde, die naar Spartak Moskou gaat vertrekken. Dat maakt trainer Joseph Oosting na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord (0-0) bekend op televisie in gesprek met Hans Kraay junior. Arnold Bruggink is momenteel op weg naar Monaco.

“Arnold zit in het vliegtuig”, geeft Oosting aan in gesprek met ESPN, waarna Kraay hem vraagt of Bruggink op weg is naar Sydney van Hooijdonk of Boadu: “Ik denk dat hij op weg is naar Boadu. Ik ben niet iemand die schimmig doet, of wat dan ook. We moeten er een spits bij hebben en hebben een lijstje. Arnold is daar druk mee bezig’, geeft Oosting aan. Ik wil me daar ook een beetje ver van houden. Maar ik weet er wel van.”

FC Twente is voor het sluiten van de transfermarkt druk op zoek naar een nieuwe aanvalsleider, aangezien Ugalde een recordtransfer voor de Twentse club gaat maken naar Spartak Moskou. Daardoor houden de Tukkers met Ricky van Wolfswinkel nog maar één echte spits over, waardoor er…