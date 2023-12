Oostenrijkse 2120-lening | Sterke stijging

Met zijn opmerking dat de Fed-rente nu ruimschoots binnen restrictief gebied ligt, heeft voorzitter Powell niet alleen de goudmarkt in vuur en vlam gezet, maar ook de markt voor obligaties. Een bijzonder geval is de Oostenrijkse lening met een looptijd tot 2120. Deze lening, uitgegeven in 2020, heeft een uitzonderlijk lange looptijd van 100 jaar en een rente van 85 basispunten.



Het principe achter leningen met een lange looptijd is vrij eenvoudig, maar tegelijkertijd cruciaal voor beleggers. Hoe langer de looptijd van een lening, des te belangrijker wordt de rentevoet. In het geval van de Oostenrijkse 2120-lening is dit bijzonder relevant. Met nog bijna een eeuw te gaan, heeft elke verandering in de rentevoeten een…