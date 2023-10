Ook Jutta Leerdam staat nu in de Playboy

Het iconische mannenblad Playboy krijgt maar geen genoeg van BN’ers. Na Jaimie Vaes en Nicol Kremers (die naar verluidt voor nop heeft staan poseren) is het nu de beurt aan niemand minder dan de geliefde schaatsbae Jutta Leerdam.

Centerfold

Leerdam, bekend om haar indrukwekkende ijsprestaties en kenmerkende zwarte eyeliner, toont een andere kant van zichzelf in de nieuwste editie van Playboy. Hoewel een volledige centerfold niet aan de orde is, belooft het tijdschrift meerdere pagina’s gewijd aan de veelzijdige persoonlijkheid en schoonheid van de vriendin van Jake Paul.

‘Heerlijk zichzelf’

Met een smaakvol voorproefje in de huidige editie van het blad speculeren kenners over de mogelijkheid van een uitgebreidere fotoshoot in de toekomst. Het ietwat vunzige blaadje schrijft daarover: “Ze is succesvol, bloedmooi en ook nog eens heerlijk zichzelf. Kortom, de ideale vrouw voor een feature in Playboy.”

Hieronder cover van Playboy, binnenkort mogen we…