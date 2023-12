Ook de Belgen geven Peter Gillis schop onder zijn kont!

Na het verlies van vakantiepark Prinsenmeer in Noord Brabant, is de gifbeker van de Massa is Kassa man Peter Gillis nog altijd niet leeg. Nu zijn het de Belgen die hem met alle liefde een schop onder zijn kont willen geven.

MISSTANDEN

Het draait hier om het vakantiepark Het Blauwe Meer in het plaatsje Lommel, waar hij over een penthouse beschikt. De stad, die grondeigenaar is, kan zich niet vinden in het beheer van het park en verwees in het verleden al naar misstanden met arbeidsmigranten, de woonkwaliteit en vergunningskwesties.

SLUITING

Dat leidde tot een juridische procedure waarin een niet verlengde erfpachtregeling werd aangegrepen om de Oostappen Groep van Gillis van het park te krijgen.”Omdat Gillis weigerde om na een termijn van zes maanden vrijwillig te vertrekken, werd een procedure voor de rechtbank opgestart.

HOGER BEROEP

In juni besliste de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt dat de Oostappengroep het Blauwe Meer binnen de 12 maanden moet…