Onzekerheid Rond Doorstart van Perry Sport en Aktiesport Na Faillissement

De toekomst van het moederbedrijf achter Perry Sport, Aktiesport en Sprinter, genaamd Sports Unlimited Retail, is momenteel onzeker. Dit bedrijf is recent door de rechter in Amsterdam failliet verklaard.

Onderhandelingen in Volle Gang

Curator Kees van de Meent deelt mee dat er voorlopige biedingen voor een doorstart zijn ontvangen. De komende periode zullen er gesprekken met diverse geïnteresseerde partijen plaatsvinden. Eerder was al bekend dat meerdere bedrijven interesse toonden in een overname van delen van Sports Unlimited Retail.

Uitverkoop en Beperkingen

Ondertussen blijven de winkels open en is er een uitverkoop gestart om de verkopen te bevorderen. Vanwege het faillissement kunnen klanten geen producten retourneren of cadeaubonnen inleveren. De sportketens, met in totaal 54 winkels en ongeveer 1100 werknemers in Nederland, wachten op meer duidelijkheid. Van de Meent verwacht eind volgende week een update te kunnen geven over de…