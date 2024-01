Onzekerheid opkomende markten – CashCow.nl

De groei in opkomende landen zal in 2024 vertragen en de ontwikkelingen in de aandelenmarkten in deze landen zullen opnieuw worden gedicteerd door het ‘langer hoger’ rentebeleid in de Verenigde Staten en de geopolitieke spanningen tussen de VS en China. Dit stelt vermogensbeheerder UBS Asset Management in de vooruitzichten voor de aandelenmarkten in de opkomende markten. Er zijn duidelijke risico’s in China, stelt UBS AM, maar in andere opkomende landen zijn de verwachtingen beter en de evolutie van de consument in de opkomende landen kan een positieve invloed hebben.

Het tempo van de economische groei in China blijft gematigd vanwege het ontbreken van omvangrijke stimuleringsmaatregelen, de problemen in de vastgoedsector en het stagnerende consumentenvertrouwen. “Er is een risico dat China de doelstelling voor de economische groei niet zal halen”, aldus UBS AM.

In andere opkomende landen zijn er meer positieve ontwikkelingen te zien. In Azië is de situatie voor India en…