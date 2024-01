Onze 3 favoriete e-bikes onder de 1.900 euro met middenmotor

Wil je een elektrische fiets aanschaffen, dan is het eerste wat je moet bepalen de locatie van de motor. De middenmotor is het meest gekozen motorsysteem omdat het zwaartepunt in het midden ligt. Ook de trapas zorgt ervoor dat de trapondersteuning die je ontvangt natuurlijk aanvoelt. Bij Decathlon is er een groot aanbod e-bikes met middenmotoren verkrijgbaar. Hulp nodig bij het uitzoeken van je favoriet? Lees in dit artikel wat de meest populaire fietsen met middenmotor zijn bij Decathlon, onder de 1.900 euro.

#1 BEEQ C500 Urban Motion – Shimano Steps

Deze goed uitgeruste en kwalitatief hoogstaande elektrische fiets is ideaal om je regelmatig mee door de stad te verplaatsen. Ondanks dat het Portugese fietsenmerk BEEQ nog vrij onbekend is, wist dit merk te scoren als één van de beste in de ANWB-test van 2023. Vooral de sterke en fijne Shimano Steps middenmotor heeft hieraan bijgedragen. Daarnaast zijn het ook de fijne zithouding, brede banden en stabiliteit waar…