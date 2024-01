ONWARD® NEEMT DEEL AAN BASEL HEALTHTECH CONFERENCE 2024

CEO Dave Marver zal spreken over het bedrijf’s leiderschap in gezondheidstechnologie, inclusief ruggenmergstimulatie met hersen-computer interfaces



EINDHOVEN, Nederland — 23 januari 2024 — ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medisch technologiebedrijf dat innovatieve ruggenmergstimulatietherapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een ruggenmergletsel (SCI), kondigt vandaag aan dat het bedrijf zal deelnemen aan de Basel Healthtech Conference 2024.







De conferentie vindt plaats op 25-26 januari 2024 in Bazel, Zwitserland. CEO Dave Marver zal deelnemen aan 1-op-1 gesprekken met investeerders en partners om te spreken over het leiderschap van het bedrijf in digitale gezondheid, inclusief het gebruik van geïmplanteerde hersen-computer interface (BCI) technologie in combinatie met ONWARD…