ONWARD Medical mag in VS apparatuur leveren voor herstel ruggenmergletsel

ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve ruggenmergstimulatietherapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI), maakt vandaag bekend dat het de Breakthrough Device Designation (BDD) heeft gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor het ARC-BCI-systeem, dat gebruikmaakt van brain-computer interface (BCI) technologie in combinatie met de ARC-IM® Therapy om de door gedachten gestuurde mobiliteit van de onderste ledematen te herstellen na ruggenmergletsel (SCI). Deze BDD wordt ondersteund door klinische gegevens uit twee haalbaarheidsstudies.

Dit is de tiende FDA BDD die aan ONWARD Medical is toegekend. Deze is voorbehouden aan nieuwe, baanbrekende therapieën die een onbeantwoorde behoefte aanpakken en biedt veel potentiële voordelen op het gebied van regelgeving en vergoedingen. Deze laatste toekenning geeft ONWARD Medical voorrang bij…