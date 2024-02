Onward Medical geeft presentatie over BCI technologie op Biocapital Europe

CEO Dave Marver zal een presentatie geven over het gebruik van brein-computer interface technologie door het bedrijf en de voortgang naar de geplande commercialisatie van ARC-EX® later dit jaar



EINDHOVEN, Nederland – 8 februari 2024 – ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medisch technologiebedrijf dat innovatieve ruggenmergstimulatietherapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI), kondigt vandaag haar deelname aan BioCapital Europe in Amsterdam op 8 februari 2024 aan. Het evenement, een van Europa’s toonaangevende conferenties voor investeerders in biowetenschappen, wordt georganiseerd door het risicokapitaalfonds voor biowetenschappen EQT Life Sciences, een investeerder in ONWARD Medical.



Dave Marver, CEO van ONWARD Medical, zal tijdens de conferentie presentaties geven en deelnemen aan 1:1 en groepsbijeenkomsten met investeerders. Tijdens zijn…