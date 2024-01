Onverwacht ETF nieuws zorgt voor spanning

Gisteravond steeg bitcoin voor het eerst sinds begin april 2022 tot 47.000 dollar. De snel op elkaar volgende ontwikkelingen in de race om een Bitcoin beursfonds hebben het optimisme op een massa-goedkeuring verder laten stijgen. Ook vannacht is er weer belangrijk ETF-nieuws naar buiten gebracht. Hier lees je alles over de huidige staat van de markt en natuurlijk de belangrijkste ontwikkelingen.

De plotselinge koers

Er was dus nogal een koersexplosie van bitcoin. In een korte tijd steeg de bitcoin koers van 45.000 dollar tot een absolute piek van 47.249 dollar. Vannacht is de koers tussen de 46.400 en 47.000 dollar samengekomen.

De analisten van Crypto Insiders hebben onlangs weer een nieuwe BTC analyse gedeeld in de Premium omgeving. Hierin gaven zij het volgende aan:

“Recent heeft de BTC chart de markt in beide richtingen laten uitstoppen, wat leidt tot een mate van onzekerheid voor de toekomst van de koers. Wij kiezen daarom ervoor om af te wachten. We willen pas weer handelen…