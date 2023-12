Ontzettend voorspelbaar nummer op 1 in de Top 2000

Het is bekend wie dit jaar bovenaan in de Top 2000 – die in de vorige editie nog kortstondig in de fik vloog – is geĆ«indigd. Het is waarschijnlijk de minst spannende verkiezing van dit jaar, want andermaal staat Bohemian Rhapsody van Queen op 1 in de muzieklijst van NPO Radio 2.

Klassiekers doen het goed

In de geschiedenis van de lijst is het leidende nummer slechts vijf keer van de eerste plaats verdreven. Dit jaar bevestigden de luisteraars opnieuw dat de klassieker uit 1975 onmisbaar is bij het afsluiten van het jaar. Op de tweede plek staat Roller Coaster van Danny Vera, het nummer dat vorig jaar ook de tweede plaats behaalde en in 2020 zelf op nummer 1 stond. De hekkensluiter van de top 10 is eveneens een hitje van Queen: Love of My Life.

De top 10 van 2023, veilig en voorspelbaar als altijd: