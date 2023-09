‘Ontspanning niet getolereerd’ – Voetbal International

Erling Haaland kan zich nog goed herinneren wat de verwachtingen waren toen hij de overstap maakte van Borussia Dortmund naar Manchester City. Zou dat wel werken, de Noorse spits in de punt in de formatie van Pep Guardiola? Inmiddels weet iedereen het antwoord op die vraag.

‘Toen ik hier kwam, werd er veel over mij gezegd’, vertelt Haaland in gesprek met de Franse krant L’Équipe. ‘Dat het niet zou werken bij City, omdat Guardiola graag zonder echte nummer 9 speelt. Nou, ik denk dat het tegendeel inmiddels wel is bewezen en daar ben ik blij om. Ik volg de media niet zo, maar ik woon ook niet in een grot. Ik krijg wel dingen mee. Weet je, ik kan niet bepalen wat mensen zeggen of vinden. Ik moet er gewoon mee leven en maak me geen zorgen.’