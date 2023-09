Ontsnappen tussen de tralies – Voetbal International

In Balverliefd aandacht voor de gang van zaken achter de schermen van het voetbal en opvallende gebeurtenissen aan de rand van het veld. Deze week een dagje voetballen en vissen met ex-profs in de gevangenis.

Ooit was de uitdaging voor Edward van Gils om uit de gevangenis te blijven. Een ongeleid projectiel was hij, een straatrat, een kleine crimineel. Tegenwoordig trekt hij geheel vrijwillig van bajes naar bajes. Deze donderdagochtend is Van Gils in Drenthe voor een bezoek aan Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen. Ook hier komt de kleine veertiger uit Koog aan de Zaan vertellen over zijn leven dat voorbestemd leek voor de goot.