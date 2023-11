Ontslaggolf op komst bij Britse banken

Leestijd: < 1 minuut

In de Britse bankensector staat een nieuwe ontslagronde voor de deur. Lloyds Banking Group staat op het punt om naar verluidt 2.500 werknemers te ontslaan, volgens meerdere nieuwsbronnen. Deze ontwikkeling volgt op het nieuws dat Barclays ook van plan is kosten te besparen, wat zou kunnen resulteren in het schrappen van ongeveer 2.000 banen.

Lloyds zal binnenkort verschillende medewerkers, waaronder analisten en productmanagers, raadplegen over de voorgestelde reducties, aldus een bron die met Reuters sprak. De exacte omvang van de banenverliezen is nog onduidelijk, maar werknemers worden naar verwachting volgende week ingelicht over de plannen.

Volgens The Guardian, die ook melding maakt van de reorganisatie bij Lloyds, zou de bank hopen het aantal te schrappen banen te minimaliseren en creƫert het reorganisatieplan ongeveer 120 nieuwe functies.

Bij Lloyds, een toonaangevende bank in het VK, verklaarde een woordvoerder dat de bank een…