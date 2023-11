onthullingen over geheime betalingen onder Abramovich – Voetbal International

Chelsea hangt mogelijk een straf van de Premier League boven het hoofd, nu er nieuwe informatie is uitgelekt over geheime betalingen onder het bewind van voormalig eigenaar Roman Abramovich. Met dat nieuws komt The Guardian woensdag naar buiten.

Uit een onderzoek dat de Britse krant samen met enkele andere partijen heeft uitgevoerd blijkt dat Chelsea een decennium lang een hele reeks betalingen heeft gedaan via offshorebedrijven die in handen waren van Abramovich. Er zouden tientallen miljoen euro’s mee zijn gemoeid. De geldstromen worden onder meer gelinkt aan de transfer van Eden Hazard van Lille naar Chelsea in 2012, de aanstelling van trainer Antonio Conte in 2016 en het aantrekken van Samuel Eto’o en Willian, die in 2013 allebei overkwamen van het Russische FC Anzhi.