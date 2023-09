Onthulling van documenten vanwege rechtszaak brengt Microsoft in verlegenheid

Rechtszaken zijn voor grote bedrijven de normaalste zaak van de wereld. Bij Microsoft zal niemand zich echt zorgen hebben gemaakt toen de plannen om Activision/Blizzard over te nemen de FTC(de Amerikaanse mededingingsautoriteit) ertoe bewogen een rechtszaak aan te spannen. De uitkomst van deze zaak hangt nog in het ongewisse. In Europa heeft Microsoft de Europese Commissie er inmiddels van weten te overtuigen dat de overname door de deur kan. Maar de FTC is er nog niet op berust dat de overname geen monopolie tot gevolg zal hebben.

Als onderdeel van deze rechtszaak zijn er interne documenten opgevraagd bij Microsoft. Deze zijn in principe enkel voor het rechtsverloop. Maar een flink aantal van deze documenten liggen nu op straat, tot grote onvrede van Xbox hoofd Phil Spencer. Van nieuwe Xbox ontwerpen tot speculatie over een mogelijke overname van Nintendo. Er zijn nogal wat geheimen openbaar gemaakt.

Nieuwe Series X en volgende generatie console in de maak

