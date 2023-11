Ontex | Achterblijver wordt uitblinker

Bij de producent van persoonlijke hygiëneoplossingen voor baby’s (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) Ontex is de evolutie van de schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom of ebitda) belangrijker dan de resultaten op zich. Eind september vorig jaar stond die ratio nog op een onaanvaardbaar hoge en dus erg zorgwekkende 7,7.



Ruimte voor groei

De ambitie van het management is tegen het eind van het jaar onder de verhouding van 4 te geraken en die opdracht is na negen maanden al volbracht: de schuldgraad stond eind september op 3,6. Voor het volledige boekjaar mikt het management op een ebitda-marge aan de bovenkant van de vork 8-10% en een verdere afname van de schuldgraad. Jarenlang was het aandeel een zware achterblijver en zelfs zorgenkind op Euronext…